Sectia 3 Politie Brasov i-au deschis unui "concubin" dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violenta in familie" si "distrugere", dupa ce au fost sesizati, luni, 17 iulie, cu privire la un conflict familial."In jurul orei 23.00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat, din municipiul Brasov, si-ar fi agresat fizic concubina in timp ce se aflau la imobilul comun si a distrus mobilier din spatiul in care locuiau. In urma completarii formularului de ... citeste toata stirea