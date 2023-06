Un proprietar de Jaguar a sunat marti, 13 iunie, la 112 sa reclame ca i-a fost sparta masina parcata in zona strazii Stefan cel Mare din Brasov, paguba fiind una importanta: laptop, bani, documente. Cazul a fost preluat de Sectia 1 Politie, care a identificat autorul joi, 15 iunie, fiind vorba de un barbat, in varsta de 45 de ani, din municipiul Brasov. "In dimineata zilei de 13 iunie, in intervalul orar 08:15 - 08:30, o persoana de sex masculin in varsta de 43 de ani a spart geamul unui ... citeste toata stirea