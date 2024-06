L-au asteptat sa vada cum fura

Luni, 17 iunie, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Politiei Brasov au organizat si prins in flagrant delict un barbat, in varsta de de 46 de ani, angajat al unei societati de transport produse petroliere, care ar fi sustras cantitatea de 100 litri de motorina, din cisterna vehiculului pe care il conducea."Cercetarile, efectuate de politisti in cauza penala aflata in lucru, au aratat ca barbatul ar fi sustras si depozitat produsul petrolier in canistre din ... citește toată știrea