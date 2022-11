L-au "facut din vorbe" la telefon, le-a dat 5.000 de lei, toti banii din casa

In cursul zilei de vineri, 25 noiembrie, Politia a fost sesizata prin plangere penala de catre o persoana care reclama faptul ca a fost victima unei infractiuni comisa prin metoda "Accidentul".Din cercetari a reiesit faptul ca, la data de 19 noiembrie, in intervalul orar 19.00 - 20.00, in timp ce se afla singur la adresa de domiciliu, a fost apelat de catre o persoana necunoscuta, pe numarul de telefon fix, si i-a spus ca este fiul sau "Dan" si ca urmeaza sa-i fie amputate ambele picioare. ... citeste toata stirea