,,L-au impuscat pe unul si omul tipa: Nu trage! Apoi militeanul a zis ca voia omul sa moara" Marturiile lui Ioan Rosca din Mandra, 12 ani de inchisoare comunista

Ioan Rosca s-a nascut la 1 octombrie 1931 in Rausor, al patrulea din cei cinci frati ai familiei, doi baieti si trei fete. A facut patru clase la scoala din sat, apoi s-a inscris la Liceul Radu Negru din Fagaras. A intrat in sanul Fratiei de Cruce de la Radu Negru, pregatit fiind de Ioan Glajar, viitorul preot.,,Glajar a fost arestat in 1948, dat nu m-a spus la Securitate. Impreuna cu el au mai fost arestati la Brasov, Victor Rosca, Mogos si Mazilu. In vara lui 1949 am luat legatura cu Ioan