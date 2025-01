L-au vazut in sant, au chemat Politia. Beat, fara permis, in masina accidentata

Miercuri, 8 ianuarie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz au fost sesizati cu privire la faptul ca, in rigola unui drum din localitatea Apata, judetul Brasov, se afla un autovehicul avariat. "Avand in vedere sesizarea pe care au primit-o, la fata locului a ajuns in scurt timp un echipaj de politie, context in care a fost identificata si persoana care se afla la volanul autovehiculului avariat, respectiv un barbat, de 52 de ani, din localitatea Augustin. Pentru ca cel ... citește toată știrea