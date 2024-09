La 1 dimineata, oprit "la filtru"

Joi, 12 septembrie, in jurul orei 01.00, dimineata, in cadrul unei actiuni organizate pentru identificarea persoanelor aflate sub influenta alcoolului, politistii au oprit un autovehicul care circula pe o strada din municipiul Brasov, la volanul caruia se afla un barbat, de 55 de ani, din localitate.Pentru ca ... citește toată știrea