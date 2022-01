La 1 la mie, te impiedici cu tot cu masina: accident pe De Mijloc, accident pe Lunga, accident pe Agricultorilor!

Luni, 10 ianuarie, in jurul orei 22.00, a avut loc "accidentul anului". Cu aproape 1 la mie alcoolemie, un sofer s-a incapatanat sa-si demonstreze ca el poate sa conduca. Rezultatul? Ceva ce rar a vazut Brasovul: 3 accidente in cateva minute.Potrivit raportului de miercuri al IPJ Brasov, "un barbat, in varsta de 41 ani, care conducea un autovehicul la intersectia strazii De Mijloc cu strada Stadionului din municipiul Brasov, a fost implicat intr-un eveniment rutier, in urma caruia au rezultat ... citeste toata stirea