La "10 fix": o ea la Rasnov, un "impiedicat" la Brasov

Marti, 22 martie, fix la ora 10.00, sectiile de politie din Rasnov si Predeal au dat peste consumatori de alcool la volan. La Rasnov a fost vorba de o tanara soferita depistata la un control de rutina cu o alcoolemie "surprinzatoare": 0,71 la mie, de dimineata. La Brasov, soferul turmentat nu a fost oprit la timp: 1,37 la mie, provocase deja accident in trafic."In jurul orei 10.00, politistii au depistat in trafic o tanara, in varsta de 24 ani, care conducea un autovehicul pe DN73A, pe raza ... citeste toata stirea