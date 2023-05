Procurorii DIICOT Iasi au dispus retinerea unui inculpat pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori. Anchetatorii spun ca in luna august 2022 , inculpatul, a recrutat o persoana vatamata minora, in varsta de 17 ani, profitand de starea de vadita vulnerabilitate in care se afla (varsta frageda, lipsuri materiale, alienare familiala). Ulterior, in perioada august 2022 - aprilie 2023, "inculpatul a adapostit persoana vatamata minora in apartamente inchiriate in regim hotelier si a ... citeste toata stirea