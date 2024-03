La 186 de ani de Gazeta

In urma cu 186 de ani, la 12 martie 1838, George Baritiu scotea primul numar al Gazetei de Transilvania, ziarul care a consemnat toate evenimentele importante prin care a trecut Brasovul de atunci si pana in 2009, cand a aparut ultimul numar. Arhiva ziarului a fost salvata de muzeografii de la Casa Muresenilor, care si in prezent duc o munca extrem de complexa pentru conservarea si digitalizarea acesteia. Pentru marcarea evenimentului, muzeul a organizat un eveniment la care a invitat mai multi ... citește toată știrea