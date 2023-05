10 ani de inchisoare! Aceasta este pedeapsa pe care care a primit-o un barbat din judetul Brasov, care a omorat un alt barbat pentru ca nu a vrut sa intretina relatii sexuale."In temeiul art. 396, alin. 2, C. pr. pen., art.188, alin. 1 C.pen., in cond. art. 396 alin. 10 C. pr. pen., condamna pe inculpatul Parvu Remus-Sorin, la pedeapsa de 10 (zece) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor, prev. de art. 188, alin. 1 C.pen.", se arata in minuta instantei, publicata de Tribunalul ... citeste toata stirea