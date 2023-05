Un copil in varsta de doi ani si jumatate a ajuns la spital, dupa ce o poarta de lemn a cazut peste el. Mama din comuna brasoveana Apata l-a scapat de sub ochi pentru cateva clipe pe micut, suficient ca acesta sa se accidenteze. Parintii l-au dus pe copil la unitatea sanitara din localitate, de unde a fost preluat de elicopterul SMURD si transportat la Brasov, la Spitalul de Copii.Politistii au fost si ei informati despre accidentul petrecut marti, 16 mai, in jurul orei 12:30. "Copilul, care ... citeste toata stirea