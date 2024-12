La 21 de ani, a murit sub rotile Mercedesului unui ofiter din Iasi

Politistul de la Serviciul de Actiuni Speciale din Iasi, care s-a urcat beat la volan si a ucis sambata, in Poiana Brasov, un tanar de 21 de ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de Judecatoria Brasov la propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov.Ofiterul in varsta de 41 de ani a fost retinut pe 30 noiembrie, in jurul orelor 20.00, dupa ce s-a urcat baut la volanului unui Mercedes, ar fi patruns pe o strada cu sens unic si a lovit doi pietoni, sot si sotie. ... citește toată știrea