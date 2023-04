Vineri, 20 aprilie 2023, in cursul dupa amiezii, o batrana de 71 de ani, din Codlea, a trait clipe de cosmar. In scara blocului, era sa fie violata de un vlajgan de 22 de ani si doar interventia vecinilor ei au salvat-o, alarmati de tipetele ei."O persoana de sex masculin in varsta de 22 de ani a patruns in scara unui bloc din municipiul Codlea, judetul Brasov, unde a incercat sa intretina raporturi sexuale neconsimtite cu o persoana de sex ... citeste toata stirea