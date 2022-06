La 24 de ani, razboiul a lasat-o fara tara

Elizaveta Babets este o ucraineana de origine rusa, de doar 24 de ani, care a fugit din calea razboiului pornit de propriul popor impotriva tarii in care locuia. A ajuns in Romania si a inceput sa munceasca pentru a-i ajuta pe ceilalti care au ajuns aici sa se integreze.Liz, cum ii spun prietenii, este fixer-traducator si educatoare voluntara in Brasov, acolo unde-i ajuta pe copiii ucraineni refugiati din calea razboiului sa se adapteze, sa socializeze si sa reuseasca sa comunice.Ea isi ... citeste toata stirea