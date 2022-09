La 3 dimineata, in doua nopti la rand, cu sofer din Sinca Noua: transporturi ilegale de lemne, oprite de Politie la Zarnesti si Vulcan

Doua transporturi ilegale de lemne au fost "interceptate" de Politie, in miez de noapte, mai precis la ora 3 dimineata, cand soferii credeau ca sunt "in siguranta".Astfel, in noaptea de luni spre marti, 26/27 septembrie, in jurul orei 3.35, politistii din cadrul Politiei Orasului Zarnesti, in timpul desfasurarii unor activitati operative in trafic, au oprit pentru control, pe raza localitatii Vulcan, o autoutilitara ce era condusa de un barbat din localitatea Sinca Noua. In urma verificarilor ... citeste toata stirea