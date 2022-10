La 37 de ani, un brasovean e angajat al NASA si lucreaza pentru Misiunea Artemis 1

Un brasovean, inginer la NASA, a construit mai multe piese pentru racheta ce va fi lansata pe Luna, in noiembrie, in Misiunea Artemis 1, relateaza Agentia de presa Rador.Dragos Paun are 37 de ani, iar in ultimii sapte a lucrat pentru NASA, in special pentru construirea a opt din cele 55 de motoare ale navei spatiale cu care va zbura, spre Luna, in noiembrie, un echipaj uman."Cel mai important punct pentru mine a fost responsabilitatea de a ... citeste toata stirea