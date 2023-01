In noaptea de duminica spre luni, 22/23 ianuarie, in jurul orei 4.30, pe fondul unor discutii in contradictoriu si al consumului de bauturi alcoolice, un barbat, de 38 de ani, din municipiul Codlea, a devenit recalcitrant si si-a imbrancit concubina, in timp ce se aflau in locuinta comuna. Politia a fost anuntata de scandal prin 112, sesizarea confirmandu-se la fata locului. "In conformitate cu prevederile legale si avand in ... citeste toata stirea