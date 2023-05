Raportul minivacantei de 1 mai (vineri, 28 aprilie - luni, 1 mai), pe linie rutiera, arata ca au fost 8 dosare penale deschise pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".Astfel, vineri dupa amiaza, in jurul orei 18.15, un barbat (32 de ani), care conducea un autoturism pe DN 1, a fost depistat pozitiv la substanta canabis.A fost singurul dosar al zilei, pentru ca sambata, 29 aprilie, sa fie depistat tot un singur "infractor rutier": la Predeal, in jurul ... citeste toata stirea