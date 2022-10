Doi soferi fara permis au prins agentii de la Rutiera miercuri, 5 octombrie, si amandoi septuagenari.Primul "senior", in varsta de 77 de ani, a fost depistat la un control de rutina, in jurul orei 8.30, pe strada 13 Decembrie, din municipiul Fagaras. "In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca barbatul are suspendata exercitarea dreptului de a conduce ... citeste toata stirea