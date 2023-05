Luni, 15 mai, jurul orei 19.00, in cadrul unui control efectuat de catre politisti, pe raza comunei Cristian, din judetul Brasov, a fost oprit un autoturism la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 73 de ani, care a prezentat pentru control un permis de conducere eliberat de statul italian. In cadrul verificarilor efectuate de politisti, acestia au stabilit ca permisul de conducere inmanat de conducatorul auto nu prezinta elementele de securitate, iar in bazele de date acesta ... citeste toata stirea