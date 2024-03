La 85 de ani, printre masini, pe Calea Bucuresti

Miercuri, 6 martie, in jurul orelor 17.00, pe Calea Bucuresti, din municipiul Brasov, a avut loc un accident rutier, in urma caruia un autovehicul aflat in mers a surprins si accidentat o persoana ce se afla in traversarea partii carosabile printr-un loc neamenajat."Din coliziune, pietonul, o femeie in varsta de 85 de ani, care a ... citește toată știrea