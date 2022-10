La 9 ani, e triplu campion balcanic

Brasoveanul Vladimir Sofronie este triplu campion balcanic la sah! Sportivul in varsta de 9 ani a castigat toate cele trei probe, de sah clasic, sah rapid si blitz, la Campionatele Balcanice desfasurate in orasul muntenegran Cetinje. Au participat in total 106 copii din 11 tari. Delegatia Romaniei a participat la balcaniada cu 6 juniori si 6 junioare, cate un baiat si cate o fata la fiecare grupa de varsta. Performerul delegatiei tricolore a fost brasoveanul Vladimir Sofronie, care s-a impus la ... citeste toata stirea