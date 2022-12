La Aeroportul International Brasov-Ghimbav a avut loc operationalizarea unui punct aeromedical

Miercuri, 21 decembrie 2022, la Aeroportul International Brasov-Ghimbav a avut loc operationalizarea Punctului de Operare Aeromedical Brasov, care va functiona in cadrul Detasamentului Aeromedical aflat in subordinea Inspectoratului General de Aviatie. Acesta este cel de-al zecelea punct de interventie aeromedicala functional la nivel national. Elicopterul SMURD alocat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta are ca zona de interventie primara zona muntoasa, dar va indeplini si alte misiuni ... citeste toata stirea