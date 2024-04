La Beclean se fura orice si oricand. In plina zi, un localnic si-a insusit in voie lucerna de la o ferma. Pagubitii asteapta ca Politia sa se implice

In comuna Beclean se fura orice si oricand. Localnicii nici nu mai stiu cui sa se adreseze pentru a-si proteja bunurile de pe proprietatile lor. Saptamana trecuta, proprietarul unei ferme aflata pe raza satului Beclean a surprins in fapt un localnic care incarca in autoturism, un buz, lucerna cosita ilegal de pe terenul fermei sale. Barbatul s-a adresat, de data aceasta, Primariei Beclean.,,In data de 18 aprilie a.c., ora 17.30, faptuitorul, L.F. din Beclean, a fost surprins pe extravilanul ... citește toată știrea