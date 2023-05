Sectia 1 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violenta in familie" (doua fapte), "incalcarea dispozitiilor dispuse prin ordinul de protectie", "distrugerea" si "amenintarea".Potrivit raportului IPJ, "sambata, 29 aprilie, in jurul orei 21.00, un tanar, in varsta de 23 de ani, din municipiul Brasov, pe fondul consumului de alcool si al unor ... citeste toata stirea