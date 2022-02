La Brasov apare primul "bloc pentru masini"

Pentru a amenaja noi locuinte in zona Tractorul din Brasov, dezvoltatorului imobiliar Top City i s-a impus odata cu avizarea proiectului, la inceputul lui 2020, sa rezolve si problema asigurarii locurilor de parcare necesare pentru toate imobilele.Solutia optima agreata si de catre Comisia de Circulatie a fost amenajarea unei cladiri etajate pentru parcaj rezidential. In vederea continuarii proiectului, dezvoltatorul a obtinut certificatul de urbanism in vederea autorizarii constructiei ... citeste toata stirea