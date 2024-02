La Brasov, ca la Caracal si replica unui politist obraznic

Cazul adolescentului dat disparut la Codlea s-a transformat in scandal institutional. Raducu Florin Croitoru, in varsta de 16 ani, ar fi plecat voluntar de acasa, potrivit IPJ Brasov, pe data de 5 februarie, fiind dat disparut si de negasit de mai bine de o saptamana. Unchiul copilului, deputatul PSD Daniel Ghita, face acum acuzatii grave si sustine ca Politia nu se ocupa suficient de bine de cautari. Acesta a fost nemultumit si de modul in care i s-a raspuns, publicand, in acest sens, ... citește toată știrea