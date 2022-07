Presa locala (si in curand si cea nationala) ne informeaza ca Primaria Brasov va achizitiona "Copac urban" de peste 300.000 de lei, in centrul Brasovului. Primaria vrea sa monteze un sistem inteligent de filtrare si purificare a aerului cu ajutorul bio-tehnologiei.Initiativa este una laudabila in conditiile in care municipiul se regaseste, nu de putine ori, in ... citeste toata stirea