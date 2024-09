La Brasov, la fel ca in spitalele occidentale

Compartimentul de cardiologie interventionala din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov dispune de aceleasi dotari si conditii de interventie medicala ca multe spitale din Europa. De fapt, nu exista nici o diferenta, a declarat medicul cardiolog Alexandru Ispas, invitat la emisiunea "Vocea Brasovului" de la Radio Romania Brasov, pentru a vorbi despre procedurile inovative in bolile cardiovasculare:"Eu am lucrat in 11 spitale franceze, am lucrat intr-un spital luxemburghez, ... citește toată știrea