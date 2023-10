Cateva sute de studenti Erasmus, veniti in tara noastra pentru a studia, s-au reunit in centrul Brasovului, la traditionala parada a steagurilor.Evenimentul, ajuns la editia a XI-a, a inceput din parcul central, iar tinerii au purtat steagurile pana in Piata Sfatului, unde au avut mai multe activitati, inclusiv o hora."Brasov este cumva considerat de noi si de participanti inima Transilvaniei. Evenimentul se numeste Halloween in Transylvania. Asta ne propunem sa facem aici, sa le aratam ... citeste toata stirea