La Brasov se pregatesc noi adaposturi de protectie civila

141 de adaposturi de protectie civila, din 211 in tot judetul, sunt in grija Primariei Brasov, care, in aceasta perioada, face verificari de rutina la acestea.Potrivit legii, acestea trebuie sa asigure 1 metru patrat pentru fiecare persoana adapostita. La Brasov, in unele adaposturi pot fi primite pana la maxim 300 de persoane, dar, raportat la populatia actuala, capacitatea totala e insuficienta.Ieri, municipalitatea brasoveana a anuntat ca vrea sa mai preia in administrare si alte astfel ... citeste toata stirea