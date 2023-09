Sambata, 23 septembrie, de la ora 18.30, in Sala Operei Brasov, melomanii sunt asteptati la una dintre cele mai recente premiere ale Operei Brasov, montata in noiembrie 2022: spectacolul cu opereta "La Calul balan", de Ralph Benatzky. Premiera absoluta a avut loc la Berlin, pe 8 noiembrie 1930, iar multe din melodiile compuse de Ralph Benatzky pentru aceasta opereta comica au devenit, la vremea lor, slagare. Locul actiunii este in Austria, la hotelul Weißes Rossl ("Calul balan") din ... citeste toata stirea