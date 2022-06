La catedra, doar dupa un an de stagiatura si licentiere in profesie

Un an de stagiatura in scoala, cu un mentor, in care cei care vor sa devina profesori vor fi incadrati cu jumatate de norma - aceasta va fi noua cale de acces in cadriera didactica, potrivit anuntului facut de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, citat de Edupedu.ro. Acesta a prezentat cateva dintre noutatile incluse in viitoarea lege a educatiei, la o conferinta a Institutului Aspen."Profesorul este factorul determinant in scoli. Avem un sistem in care am regandit cariera didactica. Dupa ... citeste toata stirea