La ce temperatura trebuie bauta, de fapt, cafeaua

Un studiu publicat de International Journal of Cancer arata ca bauturile fierbinti cresc riscul de cancer esofagian. Potrivit cercetarii, consumul zilnic a 700 mililitri de ceai la o temperatura de 60 grade Celsius sau mai ridicata a fost "asociat in mod constant" cu o crestere in proportie de 90% a riscului de a dezvolta cancer esofagian, in comparatie cu persoanele care au consumat bauturi la temperaturi mai scazute. Studiul a analizat obiceiurile de a bea a 50.045 de persoane cu varste ... citeste toata stirea