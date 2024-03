La Cincu vor ajunge inca 3000 de militari NATO, pana primavara viitoare

La Cincu vor ajunge si mai multi militari straini, pana anul viitor, aici vor stationa circa 4000 de militari. Astfel, Grupul de lupta al NATO din Romania de la baza Cincu va ajunge nivel de brigada. Anuntul a fost facut de generalul francez Loic Girard, cel mai inalt reprezentant militar francez in Romania si seful grupului de lupta. In prezent, din grupul de lupta de la Cincu fac parte peste 1.000 de militari. Alti 3.000 de militari NATO urmeaza sa fie trimisi in Romania, majoritatea francezi. ... citește toată știrea