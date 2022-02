La Codlea, cei care arunca gunoaiele aiurea ar putea fi prinsi cu ajutorul dronelor si "camerelor spion"

Autoritatile locale din Codlea au un nou plan pentru a-i descoperi pe cei care arunca deseurile in locuri nepermise, dupa ce amplasarea de camere de supraveghere in zonele sensibile nu a avut mare succes.Astfel, in timpul dezbaterii publice a bugetului local pe anul 2022, seful Politiei Locale Codlea, Romeo Dobre (foto), a anuntat ca "vom monta camere spion, astfel ca nimeni nu va sti ca se filmeaza. Tot pentru a rezolva aceasta problema, vrem sa accesam o finantare europeana pentru a cumpara ... citeste toata stirea