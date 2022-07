La DNA, pentru 9.486 euro "bani de buzunar"

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, presedinte al unei asociatii, pentru savarsirea unei infractiuni de schimbarea fara respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor europene.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: "In perioada 15 martie - 05 aprilie 2018, inculpatul, in contextul implementarii proiectului *Explore the Nature Join the Adventure*, ar ... citeste toata stirea