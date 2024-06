La DSP Brasov iti poti face testul consumului de alcool: cat de aproape esti de dependenta. Rezultatele de anul trecut: 52,8% dintre brasoveni, peste pragul de risc

Campania de testare a consumului personal de alcool se desfasoara in perioada 17-23 iunie 2024 si in judetul Brasov, eveniment organizat de Asociatia Aliat pentru Sanatate Mintala in parteneriat cu Institutul National de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii din Romania. Testarea are rolul de a identifica consumul riscant de alcool inainte de a se ajunge la dependenta.Testul AUDIT de evaluare a consumului de alcool in 10 pasi se poate realiza atat fizic, la Directia de Sanatate Publica ... citește toată știrea