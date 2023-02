La Fagaras legea se aplica dupa bunul plac. Tribunalul Brasov: HCL 88 privind taxa de salubritate de 19 lei este nelegala. Primarul si consilierii locali care au votat, buni de plata

Taxa de salubritate incasata de Primaria Fagaras in 2022 in cuantul de 19 lei/persoana/luna este ilegala. O arata Tribunalul Brasov prin solutia emisa la 31 ianuarie 2023 cand constata ,,nelegalitatea Hotararii nr. 88/2022". Este vorba despre Dosarul nr. 2107/62/2022 in care Prefectul Judetului Brasov a dat in judecata Consiliul Local Fagaras, in proces intrand Salco Serv SA ca intervenient.,,Solutia pe scurt: Admite actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul PREFECTUL ... citeste toata stirea