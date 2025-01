La final de luna incepe evaluarea externa a scolilor de catre ARACIP

Evaluarea externa a scolilor incepe pe data de 27 ianuarie si dureaza pana pe iunie 2025, au transmis reprezentantii Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP)Cererile pentru evaluarea externa pot fi inregistrate pana la data de 3 martie 2025. Acestea vor fi transmise in format letric, insotite de fisa-tip, in termenele comunicate ... citește toată știrea