Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au fost sesizati, la data de 26 noiembrie a.c., in jurul orei 00,00, cu privire la faptul ca doua persoane ar fi sustras bunuri din incinta unei benzinarii din municipiu. In urma cercetarilor efectuate, au depistate si identificate persoanele banuite de comiterea faptei, respectiv doi tineri, in varsta de 21 si 25 de ani. Unul dintre tineri, avea deja aplicata masura preventiva a controlului judiciar, fiind cercetat si in cadrul unui alt ... citeste toata stirea