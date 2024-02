La Harseni se investesc 10 milioane de lei in rigole, trotuare si podete de acces in curtile oamenilor

Dupa ce in ultimii ani a investit in infrastructura de apa-canal, comuna Harseni a decis ca este timpul sa le faciliteze si accesul localnicilor in propriile gospodarii, precum si circulatia pietonala. Astfel, santurile de preluarea a apei de ploaie de pe marginea strazilor din comuna ar urma sa fie reamenajate, respectiv sa fie construite rigole, dar si podete de acces spre curti si, totodata, sa fie amenajate si trotuare in adevaratul sens al cuvantului.Investitia este una de anvergura, ... citește toată știrea