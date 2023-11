Zona La Iepure a fost reamenajata de municipalitate. In aceste zile s-a trecut la ultima etapa din lucrarile incepute aici in urma cu o jumatate de an."Proiectul de La Iepure este in etapa finala, cea de plantari. Mai avem de plantat aproximativ 600 de metri liniari de gard viu si din cei 400 de arbori si arbusti mai avem 130 de arbori. Speram ca pana in 15 noiembrie sa finalizam toate aceste lucrari, astfel incat acel parc sa fie pus la dispozitia locuitorilo din Valea Cetatii si a tuturor ... citeste toata stirea