"La Iepure", inaugurat cu greu, dar tot in lucru

Parcul din zona de agrement "La iepure" din Brasov a fost deschis pentru public, pe data de 2 martie 2024. Din nefericire, lucrarile executate au fost cu probleme, astfel ca parcul a reintrat in santier la cateva zile de la deschidere pentru remediere. Pavajul de pe alei sarise in mai multe locuri, fapt ce punea in pericol vizitatorii, iar scandurile de pe una dintre trambuline sau de la unele leagane incepusera sa se desprinda.Totodata, parcul nu era de fapt bransat la energie electrica, ... citește toată știrea