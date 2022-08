La Jibert se fura pana si balotii de fan de pe camp. Doi tineri au fot retinuti

La Jibert se fura pana si balotii defan de pe camp. In noaptea de 21/22 august a.c., doua persoane au furat mai multi baloti de fan aflati pe un teren situat in localitatea Jibert. Fapta a fost anuntata la Politia locala de catre un barbat de 59 ani care fusese prejudiciat de aproximativ 1.000 lei. Politistii au stabilit identitatea persoanelor banuite de savarsirea faptei, acestea fiind doi tineri, ambii in varsta de 21 ani, unul din municipiul Fagaras, iar celalat din localitatea Jibert. ,, ... citeste toata stirea