Un urs a fost surprins de vizitatorii din Bran miercuri, 2 august, in momentul in care "dadea o tura" de alergare prin centrul localitatii, in jurul orei 21.00. Nu este foarte clar de unde a aparut animalul, dar la ora aceea strada era pustie, astfel incat nimeni nu a fost in pericol direct.Reamintim ca fostul Ministru al Mediului, Tanczos Barna, a dat un ordin de recoltare a aproape 500 de ursi, avand in vedere ... citeste toata stirea