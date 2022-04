La liceu, fara Evaluare Nationala

Absolventii clasei a VIII-a s-ar putea inscrie in clasa a IX-a, fara sustinerea evaluarii nationale, si peste numarul maxim de elevi cuprins in acea formatiune/clasa, daca au obtinut locul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premii la competitii internationale recunoscute de Ministerul Educatiei. Asta daca va trece proiectul de ordonanta de urgenta in acest sens, pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei. Elevi ar urma sa se ... citeste toata stirea