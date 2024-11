La limbi straine, mult deasupra mediei europene

Aproape 95% dintre elevii din Romania invatau in anul 2022 cel putin 2 limbi straine in timpul gimnaziului, potrivit Eurostat. Astfel, Romania se plaseaza pe al saselea loc in clasamentul tarilor membre ale Uniunii Europene, depasind media acestora cu peste 33 de puncte procentuale.In 2022, 94,5% dintre elevi aveau incluse in programa de gimnaziu 2 limbi straine. Comparativ cu ... citește toată știrea